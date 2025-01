Quotidiano.net - La cucina umbra nel desco di Norcia

di Chiara GiacobelliTra le città colpite dal terremoto del 2016,è una di quelle che ha ripreso vita nel più breve tempo possibile: merito della posizione privilegiata nel cuore dell’Umbria fra le maestose vette dei Monti Sibillini, della sua storia millenaria, dei paesaggi sensazionali che la circondano e di un’atmosfera magica sospesa tra sacro e profano, ma soprattutto merito della buona tavola.è infatti celebre per le sue eccellenze gastronomiche, che incarnano l’essenza della: semplice e profondamente radicata nel territorio. Il nome diè indissolubilmente legato al pregiato tartufo nero, protagonista di antipasti, primi piatti, secondi e persino dolci, dando la possibilità di degustare menù completi oppure di acquistare tartufi in loco. Vi è poi la lunga tradizione della norcineria e quindi dei salumi, in particolare il prosciutto diIgp, lavorato secondo tecniche che da secoli ne garantiscono sapore e qualità.