Lettera43.it - La Cei cambia le linee guida: gli uomini gay potranno entrare in seminario

La Conferenza episcopale italiana (Cei) ha annunciato nuoveche consentono agliomosessuali di accedere alla formazione nei seminari cattolici romani, purché osservino la castità. In questa ottica non ci sarà uno sbarramento agli omosessuali in quanto tali ma a coloro che «praticano», si legge nelle.La decisione rappresenta unmento rispetto alle dichiarazioni del Papa a maggioSecondo le nuove direttive, il criterio principale per l’ammissione alnon è l’orientamento sessuale ma l’orientamento verso una vita casta. «Nel processo formativo è opportuno non ridurre il discernimento solo alle tendenze omosessuali», ha sottolineato la Cei, ribadendo che l’obiettivo è formare sacerdoti in grado di «accogliere la castità nel celibato come un dono e viverla responsabilmente».