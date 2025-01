Lapresse.it - Juventus, Motta: “Vlahovic e Conceicao non ci saranno nel derby”

“Non ciBremer, Cabal, Milik,e Locatelli, che è squalificato. Il mercato? La nostra esigenza è la gara di domani”. Così Thiago, allenatore della, alla vigilia delcontro il Torino. “Come sempre è una partita complicata, lo abbiamo già visto all’andata e adesso saremo in trasferta. Una partita speciale sia per noi, sia per i nostri tifosi per il club e noi non vediamo l’ora di andare in campo è una partita che vogliamo vincere”.“Poi capisco tutti i punti di vista di queste 26 partite, abbiamo subito solo due 2 sconfitte con una rosa molto giovane, abbiamo fatto buone prestazioni aldilà di qualche pareggio di troppo e qualche infortunio che non è mai stato un alibi per noi, per ringraziare ancora una volta questi ragazzi che si stanno impegnando tantissimo”, ha aggiunto.