Metropolitanmagazine.it - James Mangold aggiorna sul suo film di Star Wars ambientato 25.000 anni prima de La minaccia fantasma

, che ha appena ricevuto una nomination al Directors Guild of America per A Complete Unknown, ha recentemente dichiarato a MovieWeb che il suo prossimodimigliaia didi qualsiasi altrodel franchise, in modo da non dover avere a che fare con il canone e poter così evitare di far arrabbiare i fan. Il” diretto daè stato annunciato ufficialmente nell’aprile 2023. “Ilsi svolgerà 25.000di qualsiasi’ conosciuto“, ha detto il regista. “È un franchise e un parco giochi che ho sempre voluto esplorare e da cui sono stato ispirato da adolescente. Non sono così interessato a essere ammanettato da così tanta tradizione a questo punto che è quasi immobile, e non puoi accontentare nessuno“.