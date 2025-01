Thesocialpost.it - Incendi Los Angeles: almeno 10 morti e 180.000 evacuati, e parte messaggio sbagliato ai residenti

Una tragedia di proporzioni enormi si sta consumando nella contea di Los, dove violentiin corso da tre giorni hanno già causato10 vittime e costretto 180.000 persone a lasciare le proprie abitazioni.Il bilancio delle vittime e le difficoltà di identificazioneL’ufficio del medico legale ha confermato che10 persone hanno perso la vita a causa degli. Tuttavia, il processo di identificazione potrebbe richiedere settimane, poiché le condizioni precarie nelle aree colpite e i rischi per la sicurezza impediscono agli esperti di accedere a tutti i luoghi dei decessi.«Tutti i casi sono attualmente in attesa di identificazione e di notifica ai parenti prossimi», si legge in un comunicato. Le autorità stanno lavorando senza sosta per gestire la crisi e fornire aggiornamenti ai familiari delle vittime.