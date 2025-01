Romadailynews.it - Inaugurato il Welcome Center a Tiburtina, uno sportello per migranti e clochard

E’ statoieri mattina dal Sindaco di Roma Capitale e dall’assessora capitolina alle Politiche Sociali , Barbara Funari, del Municipio II, Francesca Del Bello, e dall’assessore municipale alle politiche sociali Gianluca Bogino, il, primo presidio sociale nella stazione.Un luogo di accoglienza per fragili e vulnerabili che ha l’obiettivo di costruire una rete di enti, competenze e servizi per accompagnare le persone in percorsi di inclusione completi, con interventi che vanno oltre l’assistenza immediata.Per creare opportunità di integrazione e autonomia, il progetto prevede infatti una struttura di accoglienza in via Aldrovandi per le persone più fragili, interventi culturali e di divulgazione e sportelli dedicati come l’ orientamento sanitario a cura di Medici Senza Frontiere, l’orientamento legale con Programma Integra, facilitazione digitale gestita da AECI e supporto psicologico e legale a cura di Civico Zero.