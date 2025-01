Secoloditalia.it - In ricordo di Alberto Giaquinto ucciso il 10 gennaio del ’79. Il Cis di Roma lo commemora (via Etruria 79, ore 18)

Indi. Oggi in via79 alle ore 18 nella Sala Convegni del Cis intitolato al giovane, colpito a morte nel primo anniversario della strage di Acca Larenzia, si terrà un incontro a cui parteciperanno Antonella Mattei, Maria Carla Cecchin, sorella di. Francesca Mancia e Cristina Alibrandi. Ne dà notizia il segretario del Cis, Domenico Gramazio.Non passa anno che il Cis non ricordi il sacrificio del giovane missinoad appena 17anni.è morto 46 anni fa vittima di una stagione d’odio nella quale “uccidere un fascista non è reato”. La sua uccisione fu una diretta conseguenza della strage di Acca Larenzia.infatti stava ricordando insieme alla sua comunità politica i tre ragazzi missini uccisi solo un anno prima. La manifestazione si era svolta a Centocelle e mentre i giovani missini si stavano disperdendo, arrivò una Fiat 128 bianca, con due persone a bordo: una delle due, Alessio Speranza, in servizio alla Digos, scese dall’auto e sparò al giovaneche era di spalle, colpendolo in pieno.