Anteprima24.it - In Commissione il regolamento per il teaser alla Polizia Locale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLae Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, ha affrontato il tema delper la sperimentazione dell’uso delda parte delladi Napoli. L’assessore, Antonio De Iesu, ha evidenziato che ilrappresenta uno strumento importante per garantire la sicurezza sia degli agenti sia dei cittadini, soprattutto in situazioni potenzialmente pericolose. Ha specificato che, per maggiore tutela, l’utilizzo delsarà accompagnato dall’attivazione automatica di una bodycam. Iltecnico è stato sviluppato in collaborazione con l’ASL e la ditta fornitrice, sottolineando l’attenzione rivoltasicurezza eprofessionalità. Il comandante della, Ciro Esposito, ha posto l’accento sull’importanza della formazione per gli agenti, chiarendo che ilin discussione riguarda esclusivamente una fase sperimentale di sei mesi, al termine della quale sarà necessario definire un nuovo