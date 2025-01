Metropolitanmagazine.it - In cerca di nuove sfide per iniziare l’anno? Il Veganuary è l’iniziativa a base vegetale perfetta

Basta farsi un giro su Tik Tok e, se l’algoritmo vi conosce abbastanza bene da proporvi food creator, non sarete nuovi a questa parola.è l’unione della parola “vegan” e della parola “january”: ovvero vegano e gennaio. Si tratta di un’iniziativa nata nel 2014 nel Regno Unito e diventata ormai famosa in tutto il mondo. Il suo scopo è quello di avvicinare quante più persone all’alimentazione. Lo fa attraverso un sito, nel quale sono disponibili ricette e consigli quotidiani completamente gratuiti. Negli 11 anni delmilioni di persone da tantissimi Paesi del mondo hanno deciso di ridurre o eliminare per almeno un mese alcarne, pesce e derivati. Il motivo? Ambiente, animali o salute.Cos’è ile perché non deve spaventarci la parola “vegano”Nel concreto, si tratta di prendere l’impegno di mangiare, per 31 giorni, alimenti che non contengano ingredienti di origine animale.