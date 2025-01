Il video di Wanda Nara e Keita Baldè in camera da letto diventa virale L’ira di Icardi | A casa mia!

Leggi su Dayitalianews.com

Il rapporto tra Mauroè sempre stato turbolento, per usare un eufemismo, e ha spesso occupato le prime pagine dei giornali di gossip. Gossip che torna nuovamente a riaccendersi dopo la pubblicazione di unto subito, in cuiimprovvisano un balin unadain un hotel di Dubai che confermerebbe la relazione extraconiugale del calciatore ex Lazio e Inter con l’ex moglie di.Secondo i media sudamericani ilrisalirebbe a gennaio 2023 e, dopo aver scoperto la relazione tra i due, avrebbe raccontato tutto alla moglie di, mostrandole anche delle foto compromettenti, che ha poi deciso di lasciare il marito con il quale era convolata da poco a nozze.Ildie Keità BaldeIlè stato pubblicato da El diario de Mariana e si vedonoesibirsi in un balindaindossando vestiti casual e mostrando un atteggiamento piuttosto rilassato.