Il progetto di Motta è in alto mare: la coperta sempre troppo corta e non c'è un'identità chiara (CorSera)

Alessandro Bocci sul Corriere della Sera analizza il momento della Juventus die del Milan. La Supercoppa ha avuto effetti diversi sulle due squadre. Adesso ilbianconero sembra in.Leggi anche: Per la Gazzetta, la Juventus ha pochi soldi per il mercato. E i 200 milioni spesi da Giuntoli?La Supercoppa primo spartiacque della rivoluzione: un fallimento fin quiEcco quanto scrive Bocci a proposito della Juventus:“La Supercoppa ha fatto tutta la differenza del mondo. Per la Juve è stata un fallimento, non solo la prima sconfitta della stagione contro una squadra italiana, la seconda in assoluto dopo quella con lo Stoccarda. Ma anche la conferma che ildi Thiago è in.Il piatto, intanto, piange. E la fiducia dell’estate è svanita. Almeno da parte della tifoseria.