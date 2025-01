Unlimitednews.it - Il pentathlon riparte da Catania, primo collegiale per gli azzurri

(ITALPRESS) – Glidelripartono da. E’ la città siciliana a ospitare, fino al 19 gennaio, ildel nuovo quadriennio olimpico della Nazionale. La presentazione ufficiale del raduno si è svolta presso il Comune di, dove è stato anche premiato Giorgio Malan, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco diEnrico Trantino, l’assessore allo Sport Sergio Parisi, il presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone e personalità del mondo sportivo, come Valentina Vezzali, oggi coordinatrice della scherma e delmoderno per i gruppi sportivi della Polizia di Stato. Presente aanche Federica Bondioli, vicepresidente della Fipm, e il direttore tecnico Giancarlo Duranti.Il raduno disegna l’inizio di un percorso “epocale” per ilmoderno italiano, che entra in un nuovo ciclo olimpico dopo la medaglia conquistata a Parigi da Malan e si approccia alla nuova disciplina ad ostacoli.