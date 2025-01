Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni 10 gennaio: perchè andranno in onda due puntate oggi su Rai 1?

Leggi su Movieplayer.it

In via del tutto eccezionale, Il9 tornasu Rai 1 con un doppio appuntamento, alle 15:30: ecco cosa succederà nelle due. Il9 sorprende il suo pubblico con una doppia puntata in questo venerdì 10. La soap di Rai 1 infatti "ruberà" mezz'ora a La Volta Buona di Caterina Balivo e comincerà alle 15:30, per poi proseguire fino alle 17:00. Il motivo di una simile decisione? Recuperare la puntata non trasmessa lo scorso 8, che è stata sostituita all'ultimo momento da uno speciale TG1 per la la liberazione della giornalista Cecilia Sala.Il: tempi bui per Odile e Irene Tancredi deve far pagare a Odile le sue prese di posizione, nei confronti .