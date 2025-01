Spazionapoli.it - Il Napoli vuole lui per il dopo Kvaratskhelia: Manna è in pressing!

Leggi su Spazionapoli.it

Khvichaal passo d’addio: ilha in mente lui per sostituire l’attaccante georgiano.è insul calciatore! Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a muovere dei passi significativi per convincere ildi Aurelio De Laurentiis a lasciar partire Khvicha. Considerato il forte interesse e le intenzioni di definire l’operazione prima della chiusura del mercato invernale, il club azzurro avrebbe messo le cose in chiaro sulle condizioni per la cessione. La società partenopea, infatti, pretenderebbe un’offerta da circa 80/90 milioni di euro, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Secondo Nicolò Schira, il PSG aveva pensato ad uno tra Milan Skriniar e Kolo Muani, idea che ilavrebbe respinto. Mentre il PSG prosegue il proprio, con lo scopo di battere sul tempo Chelsea e Liverpool, ilsi starebbe guardando intorno con insistenza per individuare l’eventuale sostituito del georgiano.