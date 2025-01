.com - Il Lotto all’asta, la base d’asta è di un miliardo di euro: l’annuncio nella Gazzetta Ufficiale Europea

ROMA – È stato pubblicato questa mattina inpea l’avviso di gara dell’Agenzia delle Dogane per l’assegnazione della concessione dele degli altri giochi numerici a quota fissa. Il valore stimato della procedura – riporta Agipronews – è pari a 4,3 miliardi di, mentre laè pari a 1di. La selezione sarà basata su requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica: gli operatori interessati dovranno presentare la propria offerta entro il 17 marzo 2025. L’aggiudicazione risponderà al criterio della candidatura economicamente più vantaggiosa, secondo un rialzo rispetto alla. La convenzione prevede la durata di 9 anni non rinnovabile e un aggio per il concessionario pari al 6% della raccolta. Per quanto riguarda il versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, sono previsti 500 milioni diall’atto dell’aggiudicazione, 300 milioni diall’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario nell’anno 2025, emisura residua nell’anno 2026, entro il 30 aprile.