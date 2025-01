Il gol di Bellingham aiuta i detentori ad organizzare la finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-09 23:11:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Judeha segnato il suo nono gol in 11 partite in tutte le competizioni quando il Real Madrid ha battuto il Maiorca 3-0 al King Abdullah Sports City di Jeddah e ha organizzato unadiil.L’attaccante ingleseha portato iin vantaggio al 63?, inserendosi dopo che Rodrygo aveva mandato un colpo di testaun palo e il tiro di Kylian Mbappe era stato parato dal portiere Dominik Greif inpiede.Il difensore avversario Martin Valjent ha deviato il passaggio di Brahim Diaz per il raddoppio del Real al 92?, con Rodrygo che si è unito al gol tre minuti più tardi su cross di Lucas Vazquez.