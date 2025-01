Tpi.it - Il giornalista Rai Enrico Varriale accusato di violenza e stalking da una terza donna: “L’ha minacciata dal telefono della Rai”

IlsportivoRai, già imputato a Roma in due processi con l’accusa die lesioni nei confronti di due ex compagne, è stato denunciato da unache a sua volta sostiene di essere stata picchiata e perseguitata dal 64enne ex vicedirettore di Rai Sport.Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato il 7 dicembre 2021, quandol’avrebbe sbattuta contro una porta e le avrebbe dato uno schiaffo che l’avrebbe fatta cadere: “Non riesco più a farmi toccare il viso, mi ha lasciato segni, perché dopo qualche giorno ho iniziato ad avere aderenze sulla parte sinistra”, ha raccontato la denunciante ai magistrati romani, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica.Laafferma che in seguito a quellaancora oggi, ogni mese, è costretta ad andare dal medico: “Con una cannula devono entrare e scollare i tessuti perché si formano queste aderenze dovute al trauma”, dice.