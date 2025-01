Liberoquotidiano.it - I tormenti del 'Duce' Marinelli: la diretta. "I compagni sono già al manicomio..."

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alle 21.15, la prima puntata di M-Il Figlio del Secolo, la serie in onda su Sky tratta dal libro di Antonio Scurati su Benito Mussolini. Una serie anticipata dai "patimenti" di Luca, l'attore che ha rivelato di aver sofferto in modo atroce nel vestire i panni del. Segui su liberoquotidiano.it la cronaca minuto per minuto della "sofferenza di", con i commenti delle nostre firme e della redazione. Potete partecipare anche voi scrivendoci sul social X cosa ne pensate, usando l'hashtag #Ossessioneo il tag @Libero-official. I migliori commenti verranno condivisi su questa. Ore 21.00 - Daniele Capezzone: L'attesa di M è essa stessa M. E istanno già al#OssessioneChissà come mai al liceo pubblico di mia figlia l' #ossessioneé argomento di lezione ovviamente democratica, ovviamente super partes e ovviamente non tendenziosa ma tesa a formare una generazione di “sinceri democratici” assolutamente coerenti con il “verbo”.