I silenzi di Angelo Mariano Fabiani, l’uomo che ha creato la Lazio di Baroni

ATrieste i tifosi della Triestina lo avevano inizialmente soprannominato Strafanic, ossia aggeggio inutile, soprammobile. Non aveva fatto colpo. Come direttore sportivo l’aveva voluto il presidente Luciano Vendramini, uno che i tifosi accusavano di tirchieria. Esi era messo al lavoro con pochi soldi e, sostenevano i sostenitori dell’Unione, con poche idee. Giocatori presi qua e là per due spicci, nessun nome capace di far cresce l’entusiasmo, qualche giovane sconosciuto, un paio di atleti considerati dai più finiti, tipoPagotto che rientrava dalla squalifica per positività alla cocaina, ma che, dicevano, era apprezzato da Luciano Moggi. Quella Triestina, giornalisti e tifosi, la consideravano a rischio retrocessione a inizio anno. Ottenne la promozione in Serie B dopo i playoff.