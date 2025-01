Top-games.it - I 10 migliori manga shonen che bisogna leggere

sono opere a fumetti destinate principalmente a un pubblico maschile adolescente, caratterizzate da storie avvincenti, azione, combattimenti, avventura e umorismo. Tra i tantipubblicati nel corso degli anni, alcuni si sono distinti per la loro qualità, originalità e popolarità, diventando dei veri e propri capolavori del genere. In questo articolo, vi presentiamo una selezione dei 10di sempre, secondo il nostro parere.Dragon Ball, ovviamente tra iScritto e disegnato da Akira Toriyama, Dragon Ball è ilche ha dato origine all’anime più famoso di sempre. La storia segue le avventure di Goku, un giovane alieno con una coda di scimmia e una forza sovrumana, che insieme ai suoi amici cerca le sette Sfere del Drago, oggetti magici che permettono di evocare un drago in grado di esaudire qualunque desiderio.