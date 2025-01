Napolipiu.com - “Guardate cosa ha pubblicato Kvara”: il VIDEO che fa discutere i tifosi del Napoli

ha”: ilche fadel">tskhelia torna sui social con un contenuto particolare, proprio mentre si intensificano le voci di mercato sul PSG per gennaioNel pieno del mercato di gennaio, con le voci sul PSG che non si fermano, Khvichatskhelia rompe il silenzio sui social. Il georgiano delhanelle sue Instagram Stories unche sta facendoazzurri.Il contenuto, realizzato dalla UEFA Champions League, mostra le sue giocate migliori con la maglia del. Una scelta di tempo particolare, proprio mentre si parla di un forte interesse del club parigino per averlo subito. Il gesto sta dividendo iazzurri sui social.“Solo chi ama davvero ilpubblica questi ricordi,resta con noi”, scrive un tifoso su X.