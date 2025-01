Gravità cardiaca

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio VerzolaColpevole ritardo nello scrivere, quando la catarsi non è più una liberazione, ma è semplicemente troppo doloroso il ricordo fresco di una ferita apertissima! La prima notte è stata un vero incubo, ti giri e ti rigiri nel letto, e la testa ti ripropone beffarda quei fotogrammi che hai inutilmente cercato di cancellare, con il banale tentativo di guardarti un film di Godzilla, spegnendo il cellulare. Com’è che si dice, la prima fase è l’oblio, poi la negazione o viceversa. tantè che solo dopo almeno due giorni, ho trovato la quasi tranquillità per mettermi a scrivere. Il che implica, ricordare, analizzare, ipotizzare, ma soprattutto togliersi quel macigno dal cuore. Una sorta diche mi ha praticamente annichilito. La mia passione per l’inter e il mio odio prischiano per tutto quello che è rossonero, stanno superando il livello di guardia.