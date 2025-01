Laprimapagina.it - Giustizia “politicizzata” negli Usa? Trump condannato senza pena

Il sistema giudiziario degliconferma ancora una volta la sua natura fortementecon l’ennesima vicenda surreale. Donald, accto di aver falsificato documenti aziendali per coprire un pagamento a Stormy Daniels, è statoma non subirà alcuna. Una decisione che, se da un lato riconosce formalmente la colpevolezza del presidente eletto, dall’altro dimostra la volontà di alcuni settori istituzionali di preservare la stabilità politica a scapito della.Il giudice Juan Merchan, artefice di questo compromesso giudiziario, ha dichiarato che la scarcerazione incondizionata difosse “la soluzione più praticabile”, citando la clausola di supremazia e l’immunità presidenziale come motivazioni. Una scelta che evidenzia l’intento di non ostacolare il ritorno alla Casa Bianca di un leader scelto democraticamente dagli elettori.