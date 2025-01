Gravidanzaonline.it - Giulia Salemi, la mommy bag per lei e “pistacchio” in attesa del parto

Leggi su Gravidanzaonline.it

Manca sempre meno al grande giorno, e, come ogni futura mamma, si prepara alorganizzando le ultime cose; nelle sue storie più recenti l’influencer italo persiana ha condiviso con i followers labag che ha preparato indel momento di conoscere il suo primogenito, che dovrebbe nascere proprio a gennaio.Fonte: instagram @“Ci siamo quasi, aiuto! Manca pochissimo – dicenel video – Vi faccio vedere tutto quello che ho preparato per la borsa del”.Tra le scelte dell’influencer in vista della nascita di “pistacchietto”, come chiama simpaticamente il bebè in arrivo, un maschio, ci sono un organizer per tenere tutto in ordine, bustine per i cambi – “Abbiamo già sistemato tutti i suoi primi vestitini, suddivisi per giorno, igienizzati e perfettamente ordinati”, racconta – e poi ancora coppette assorbilatte, consigliate, spiega, dall’ostetrica; e ancora burro anti smagliature: “Per chi non ama l’olio, il burro è un’ottima alternativa.