Gilberto Bracelli ritrovato senza vita a Luino, era scomparso a settembre dall'ospedale

Il corpo rinvenuto nella mattinata di venerdì 10 gennaio in una zona boschiva di(Varese) appartiene a, un cittadino svizzero di 56 anni. L’uomo era stato dato per disperso dal 172024. Secondo quanto riportato da Adnkrons, si esclude l’ipotesi di un omicidio, poiché sul cadavere, nonostante lo stato di decomposizione, non sarebbero stati trovati segni di violenza.Leggi anche: Bologna, terribile incidente: è morto Francesco Calabrò di 25 anniIl ricovero e la scomparsa Prima della sua scomparsa,era stato ricoverato presso l’ospedale dia seguito di un malore occorso mentre si trovava a Lavena Ponte Tresa. Pochi giorni dopo il ricovero,informare i familiari, si era allontanato, rendendosi irreperibile.Non riuscendo a rintracciarlo, la famiglia aveva contattato la trasmissione “Chi l’ha visto?”, trasmessa su Rai 3, per chiedere aiuto.