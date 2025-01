Ilfattoquotidiano.it - Giappone e Stati Uniti, Biden e la mancata cessione di U.S. Steel alla Nippon: ora il Sol Levante fa causa allo Zio Sam

Inil serpente di legno – animale dello zodiaco orientale e segno che guiderà il 2025 – ha iniziato ad avvolgere nelle sue spire nientemeno che il governo statunitense, contro cui ha intrapreso azioni legali. Gli antichi testi astrologici, indicano il serpente del Nuovo Anno come portatore di saggezza, adattabilità e crescita strategica, e si vedrà come andrà a finire la questione sempre più ingarbugliata della tentata – e mesi fa quasi decisa – acquisizione da parte dellasedi U.S., terzo produttore di acciaio nord americano, per la cifra pattuita di circa 14,9 miliardi di dollari.La trattativa tra i due produttori di acciaio va avanti da tempo ed era quasi giuntaconclusione, quando il governo statunitense ha imposto uno stop di “ripensamento” sulla opportunità di vendere un’azienda propria aise, e infine il 3 gennaio in uno dei suoi ultimi provvedimenti prima di lasciare la Casa Bianca, il presidente Joeha definitivamente posto il veto su tale acquisizione, sostenendo: “potrebbe intraprendere azioni che danneggerebbero la sicurezza nazionale degli”.