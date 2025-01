Secoloditalia.it - Gay in seminario, i vescovi italiani danno il via libera all’accesso: ma è essenziale la castità

Sono finalmente arrivate, dopo anni di attesa, le linee guida della conferenza episcopale italiana sull’iter per l’ammissione ai seminari. Le disposizioni hanno ricevuto il benestare della Santa sede con decreto del dicastero per il Clero. Le normative saranno messe in pratica per i prossimi tre anni, ma al contempo un gruppo di studio al Vaticano continuerà ad impegnarsi su questo tema. Nelle linee guida non sarà proibito l’accesso alla vita monastica per i gay, a patto che questi dimostrino “l’orientamento alla vita celibataria” e dunque alla.Tuttavia, come precisano in queste ore gli organi vaticani, le norme sulla non ammissione al sacerdozio di persone omosessuali non cambiano. La precisazione arriva all’indomani della pubblicazione degli «Orientamenti e norme per i Seminari» che indica alle strutture di formazione al sacerdozio percorsi formativi e di attenzione ai candidati al presbiterato.