Inter-news.it - Frattesi e non solo, la Roma guarda in casa Inter: piace anche Buchanan – Sky

Leggi su Inter-news.it

Il calciomercato invernale entra nel vivo, e lasi muove con decisione per migliorare una stagione finora deludente. Tra i nomi piùessanti accostati al club giallorosso dopo Davide, secondo Sky Sport c’èTajon, esterno destro canadese dell’.NUOVOESSE – Tajonallain questa sessione di mercato. L’esterno canadese, nonostante la forte concorrenza, ha dimostrato di poter essere una pedinaessante a partita in corso. Le sue qualità sono apprezzate dalla società giallorossa, che vede in lui un profilo ideale per rafforzare un reparto spesso in difficoltà. La velocità die la sua abilità nel saltare l’uomo potrebbero offrire una dimensione inedita al gioco della. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lasta sondando il terreno con l’per capire le possibilità di portarenella capitale.