Folorunsho, ufficiale la cessione alla Fiorentina

l’arrivo di Michael. Il centrocampista ex Napoli arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni.Michaelè a Firenze#forzaviola #pic.twitter.com/ioQ979dCM0— ACF(@acf) January 10, 2025Gli azzurri lo avevano acquistato dal Bari per circa 1 milione, poi girato in prestito all’Hellas Verona la scorsa stagione e per la prima parte di stagione ci avevano puntato, tanto da rinnovargli anche il contratto in estate.Le cose, però, non sono andate come era stato pronosticato, e il calciatore ha lasciato Napoli in questo mercato invernale per trovare maggiore spazio. Ai viola, infatti, serviva un sostituto di Edoardo Bove, che non potrà più giocare in Italia dopo l’incidente cardiaco avuto.Il Napoli ha già trovato il sostituto di, è Billing del BournemouthLe visite mediche sono fissate per domani mattina.