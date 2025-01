Ilfattoquotidiano.it - Ex concorrente del Grande Fratello condannato a 6 anni e 6 mesi per estorsione, lesioni e stalking: ha vissuto nella casa della vittima per 4 anni

ai ddi un uomo che lo ospitòsuaBassa Bergamasca. Sono queste le accuse con cui Kiran Maccali, exdel, è statoa seie seidi reclusione. L’uomo, oggi 38enne, ha origini indiane, ma fu adottato, quando era ancora neonato, da una famiglia di Romano di Lombardia. Nel 2011, tentò l’esperienza televisiva al, ma neglisuccessivi è finito in un vortice di guai, complice, probabilmente, anche l’alcol e le droghe.Maccali, infatti, non è nuovo ai guai giudiziari. L’ex gieffino era già stato arrestato nel 2017 per resistenza ea pubblico ufficiale, poi ancora l’anno successivo per tentata violenza ai dsua ex fidanzata. E, infine, per maltrattamenti ai suoi genitori adottivi.