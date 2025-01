Sport.quotidiano.net - Eurolega, che bella Olimpia. Scatta e non si arresta più. Lezione Milano al Maccabi

Prova di forza dell’che risponde presente nella trasferta di Belgrado batte nettamente ilTel-Aviv. I biancorossi, nel giorno dell’89° compleanno del club, fanno la voce grossa con una prestazione offensiva superlativa, vincendo per 74-107 la seconda trasferta consecutiva di questo 2025, la terza se si considera anche la vittoria in Serie A a Pistoia e la quarta con il successo di fine anno a Treviso. Il 67% da 2 punti e un ritmo in transizione spinto costantemente sono la chiave del successo per la squadra di coach Messina che trova in Shields il suo miglior realizzatore a quota 18. Si “fermano“ a 17 punti a testa, invece, i due lunghi biancorossi Mirotic e LeDay, ancora rebus irrisolto per le difese avversarie, mentre sigla 15 punti con 3/6 da 3 Armoni Brooks che risponde presente alla chiamata.