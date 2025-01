Oasport.it - Equitazione: Isabell Werth vince il Grand Prix di dressage nella World Cup di Basilea

si è aperta la settima tappa della FEICup 2024-2025, relativa alla Western European League. La prima tornata delle gare in programma sul campo di gara svizzero ha riguardato il. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.La vittoria è andata alla titolatissima tedescache, in sella al suo DSP Quantaz, ha messo insieme uno score di 76.239 %. Una ripresa incredibile, che le ha garantito il successo davanti alla norvegese Isabel Freese, seconda a 75.000% (montante Total Hope OLD), e all’altro tedesco in concorso ossia Frederic Wandres, terzo con il punteggio di 74.543 % (con il cavallo Bluetooth Old).Sedici i binomi al via, nessuno di questi italiano. Domani secondo round, con gli specialisti delchiamati a misurarsi nel Freestyle, dalle ore 14.