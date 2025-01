Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 11 gennaio: Leyla spara a Asu, Emir è ricercato dalla Procura

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.torna domani sabato 11su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alledella trama scopriamo checerca di evitare l'arresto. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Mujgan è costretta ad accettare la crudeltà die l'oscurità che lo circonda. Nel frattempo, Kemal si rende conto di essere giunto al limite delle sue possibilità nel tentativo di salvare sua sorella Zeynep. La determinazione che lo ha .