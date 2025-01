Lopinionista.it - “Emozioni e virtù”: il libro di Luigina Mortari

La crisi affettiva ed etica del mondo contemporaneo richiede nuove forme di educazione per Raffaello Cortina EditoreÈ un tempo faticoso, il nostro, attraversato da profonde crisi economiche, sociali e politiche che si manifestano in comportamenti relazionali difficili, dove l’esperienza affettiva assume spesso contorni problematici e rivela il disagio di vivere non solo con gli altri ma anche con se stessi. Si assiste a un aumento di aggressività e violenza nelle relazioni, che sembra riconducibile all’incapacità di gestire le. Insieme a questo, si sperimenta ogni giorno una crisi di eticità, evidente nella frequente chiusura autoreferenziale correlata a una scarsa considerazione dell’altro, che si fatica a riconoscere nei suoi diritti e bisogni essenziali.Senza un’etica viva, che si costruisce attraverso un’interrogazione radicale e profondamente meditata delle questioni essenziali per l’esistere, restano solo inerti reazioni emotive: indignazioni tanto altisonanti quanto inutili, che mentre illudono il soggetto di essere presente nel mondo lo distraggono dalla sua vera responsabilità.