Elon Musk | per comprare il Liverpool potrebbero servire fino a 10 miliardi

, 10 gennaio 2025 –vuolil. La notizia dell'interesse del multimiliardarionei confronti dei Reds è stata come un fulmine a ciel sereno dalle parti di Anfield Road. Secondo quanto raccontato qualche giorno fa da Errol, padre di, ci sarebbe del vero riguardo l'interesse del proprietario di Tesla nei confronti del. “Mio figlio interessato al? Non posso commentare questa notizia, altrimenti aumenteranno il prezzo.ha espresso questo desiderio ma non è detto che lo acquisterà. Sicuramente gli piacerebbe, così come piacerebbe a me: abbiamo famiglia a, sua nonna e nata là, e inoltre abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcuni membri dei Beatles perché sono cresciuti con dei nostri familiari”, aveva detto Errola proposito del possibile acquisto delda parte del figlio.