Elden Ring Nightreign, sono aperte le registrazioni al network test, ecco le date ufficiali della prova

FromSoftware è pronta a fare immergere una selezione di fan nell’universo di, spin-off del celebre titolo che punta sul multiplayer cooperativo. Le iscrizioni alufficialmentedalle ore 15:00 di oggi, 10 gennaio 2025, e permetteranno ad alcuni fortunati dire in anteprima una porzione del gioco.Ilsi concentrerà sulle console di attuale generazione, PS5 e Xbox Series XS, mentre il gioco completo sarà disponibile anche per PS4, Xbox One e PC nel corso dell’anno.La Beta chiusa si terrà dal 14 al 17 febbraio 2025, articolata in quattro sessioni:14 febbraio: dalle 12:00 alle 15:0015 febbraio: dalle 4:00 alle 7:00 e dalle 20:00 alle 23:0016 febbraio: dalle 12:00 alle 15:0017 febbraio: dalle 4:00 alle 7:00Questi orari, seppur brevi e talvolta scomodi per il pubblico europeo, offrono diverse opportunità per scoprire le novità di: Night.