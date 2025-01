Thesocialpost.it - Ecco i supermercati migliori secondo gli italiani: il sondaggio Altroconsumo e la classifica

Quali sono i? Stabilirlo è difficile, perché i parametri da considerare sarebbero moltissimi. C’è un dato, però, che può aiutare più di ogni altro: il parere dei clienti.perchéha condotto untra le persone per capire le loro preferenze. 12.291 clienti delle catene hanno risposto alpermettendo alla rivista di stilare le classifiche delle insegne preferite. E quali sono i risultati? Per elaborare le quattro classifiche (/ipermercati, discount, insegne locali, super online)ha chiesto agli intervistati qual è la soddisfazione complessiva per le catene di cui si è clienti. I giudizi sono stati poi elaborati per ottenere un indice su base 100. Nelle classifiche che vedrete i punteggi ottimi vanno da 75 a 100, quelli buoni da 65 a 74, i medi da 50 a 64, i punteggi scadenti sono quelli sotto i 50.