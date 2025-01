Gamberorosso.it - Ecco i portainnesti che migliorano la qualità dei vini. La sorprendente scoperta che ridisegna il futuro della viticoltura

Leggi su Gamberorosso.it

nuova generazione "M" sono in grado di condurre il vitigno a migliori performance e favoriscono, pertanto, una miglioredei. Dopo oltre venti anni di sperimentazioni e microficazioni, in dieci aree produttive dal Piemonte alla Sicilia, l’Università di Milano ha dimostrato che questi, messi a punto a partire dagli anni Ottanta grazie a un programma di miglioramento genetico, portano con sé diversi vantaggi per i viticoltori: vigore e produzione del ceppo, maturazione tecnologica, fenolica e aromatica delle uve. I risultati arrivano grazie al lavoro dei professori Attilio Scienza e Lucio Brancadoro dell'ateneo lombardo, in collaborazione con le aziende di Winegraft, sigla che riunisce nove grandi imprese italiane: Ferrari, Zonin, Banfi, Armani Albino, Cantina Due Palme, Claudio Quarta Vignaiolo, Bertani Domains, Nettuno Castellare, Cantine Settesoli.