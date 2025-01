Abruzzo24ore.tv - Delinquente con pistola, droga e mazza da baseball: controlli sorprendenti in Abruzzo

Un inseguimento nella zona nord di Avezzano porta a una scoperta impressionante:modificata e unadain auto. La polizia ha arrestato uno straniero dopo un comportamento sospetto che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. L'uomo, a bordo di una vettura, ha tentato di evitare un controllo svoltando rapidamente in una strada secondaria. Insospettiti, gli agenti hanno inseguito e fermato il veicolo, scoprendo una situazione ben più grave di quanto inizialmente immaginato. Durante la perquisizione personale, il conducente — noto per precedenti legati agli stupefacenti — ha mostrato segni evidenti di nervosismo. Addosso aveva nascosto diversi involucri di cocaina. Ma la scoperta non si è fermata qui: nel veicolo gli agenti hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di sostanze illegali, pari a 10,59 grammi di cocaina e 246,99 grammi di marijuana.