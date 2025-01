Ilrestodelcarlino.it - "Dal ministero fondi all’università per curare il benessere piscologico"

Del milione e mezzo di euro stanziati daldell’Università e della Ricerca per promuovere progetti relativi alpsicologico degli studenti, 322mila hanno preso la strada di Urbino. L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è infatti capofila nel partenariato di atenei destinatari delle risorse. "Il contributo – spiega il– è destinato a promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza, mirando a consolidare la promozione di pratiche, modelli, servizi e strumenti per un’adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva, disagio psicologico e a favorire il contrasto alle dipendenze. Le risorse, in particolare, puntano a consentire il proseguimento delle attività virtuose già pianificate, così da potenziare gli effetti ed impatti nel medio e lungo periodo".