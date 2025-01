Unlimitednews.it - Dacia, ora è possibile ordinare il nuovo Bigster

ROMA (ITALPRESS) – Per ilC-SUVha presentato un’offerta inedita per il mercato, proponendo una gamma semplice e di facile comprensione. E’ giàil modello in quattro livelli di allestimento: Essential, Expression e due allestimenti top di gamma, proposti allo stesso prezzo: Extreme è destinato agli appassionati della vita all’aria aperta, con tetto apribile panoramico, barre da tetto modulabili, sellerie lavabili, tappetini in gomma. Journey è invece pensato per i clienti che prediligono i lunghi viaggi e lo stile. Quest’ultima versione offre anche il portellone posteriore motorizzato e il sedile del conducente regolabile elettricamente di serie. Perè disponibile in esclusiva la nuova tinta metallizzata Indigo Blu, così come la carrozzeria Bi-Tono con tetto nero – optional su Extreme e Journey.