Dilei.it - Cressida Bonas, la ex del Principe Harry è incinta: “Siamo stati fortunati”

Leggi su Dilei.it

La storica ex fidanzata delè in dolce attesa del suo secondo figlio. È stata la stessaa parlarne in un articolo scritto per Spectator, dove ha raccontato della nuova gravidanza spiegando che si tratta ancora una volta di concepimento mediante fecondazione in vitro e che, a differenza della prima, è meno impegnativa ma con qualche differenza.è di nuovoL’attrice nonché storica ex fidanzata delha rivelato di essere in dolce attesa per la seconda volta in un articolo scritto per Spectator, in cui ha raccontato come procede ma anche come sta cambiando la sua vita e quella del maritoWentworth-Stanley. La coppia ha già dato il benvenuto al primogenito Wilbur James nel 2022 e non vede l’ora di allargare ulteriormente la famiglia.