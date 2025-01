Lapresse.it - Crescono le morti sul lavoro, mille fino a novembre 2024

lesulnel. Si arriva – rileva l’ultima analisi dell’Inail – adel, con un aumento di 32in più rispetto al 2023. Rapportando il numero dei casi mortali agli occupati Istat nei vari periodi (dati provvisori), si nota come l’incidenza scenda dai 4,32 decessi denunciati ogni 100mila occupati Istat del 2019 ai 4,16 del(-3,7%), mentre aumenta del 2% rispetto al 2023.A livello nazionale i dati rilevati adi ciascun anno evidenziano per i primi 11 mesi delrispetto allo stesso periodo del 2023, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento dei casi avvenuti in occasione di, passati da 745 a 731. Nell’intervallo gennaio-si registra, rispetto all’analogo periodo 2023, un aumento delle denunce di infortunio in itinere (da 223 a 269).