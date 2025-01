Ilrestodelcarlino.it - Corruzione e tangenti manutenzione fiumi nelle Marche: a processo 21 persone e due società

Ancona, 10 gennaio 2025 — Avviso di chiusura delle indagini per ventunoe due, che vedevanoresidenti tra, Toscana e Umbria, in particolareprovince di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Arezzo e Perugia. Facevano parte di un sistema consolidato di favori eattuato da cinque funzionari e 16 imprenditori, in grado di condizionare gli esiti di gare d'affidamento bandite dalla Regione, relative a interventi diidraulica eseguiti lungo imarchigiani. Le indagini erano partite nel 2021, eseguite dai carabinieri forestali del Nipaaf di Ancona, i Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestali, coadiuvati dai colleghi dei Gruppi di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino e Perugia. Le accuse Gli imputati rischiano unper le accuse di, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa aggravata, falsità ideologica e materiale da pubblico ufficiale in atto pubblico, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, subappalto non autorizzato e responsabilità amministrativa digiuridiche per