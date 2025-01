Scuolalink.it - Concorso per docente di Decorazione (ABAV11) all’Accademia di Belle Arti di Lecce [Bando]

L’Accademia didiha indetto unpubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di unnel settorestico-disciplinare). La posizione prevede l’inquadramento comedi prima fascia nell’ambito del CCNL “Istruzione e Ricerca” per il comparto AFAM (Alta Formazionestica, Musicale e Coreutica). Dettagli delLa figura selezionata si occuperà di attività teorico-pratiche legate alla, con un approccio che integra il progettostico, l’uso dei materiali tradizionali e l’applicazione delle nuove tecnologie. L’insegnamento include la relazione tra opere d’arte, architettura e ambiente, promuovendo competenze multidisciplinari tra disegno, pittura, plastiche e laboratorio pratico. Requisiti di partecipazione alPer partecipare al, i candidati devono aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (anche non consecutivi) negli ultimi otto anni presso istituzioni statali indicate nella legge 508/1999.