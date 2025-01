Como chi è e come gioca Caqueret | ha eliminato la Juventus di Sarri dalla Champions League|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 15:25:00 Arrivano conferme:Maxenceè il nuovo centrocampista deldi Cesc Fabregas. Regista davanti alla difesa di piede mancino, classe 2000, è il quarto volto nuovo regalato all’allenatore spagnoloproprietà indonesiana in questa finestra di mercato partita ad altissimi ritmi per la formazione lariana. Dopo il portiere Butez, l’attaccante esterno Assane Diao e l’imminente arrivo dell’esterno difensivo Ivan Fresneda, arriva auntore ancora relativamente giovane ma con grandi prospettive di crescita. E pure una discreta esperienza in campo internazionale. Maxencenasce in uno dei vivai migliori del calcio francese e dell’intero panorama europeo, quello dell’Olympique Lione. Una lunga trafila al fianco di tanti altri ragazzi di grande talento e poi l’approdo in prima squadra, nella quale fa il suo esordio nel gennaio 2019 in una partita di Coppa di Francia.