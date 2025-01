Ilrestodelcarlino.it - Colletta per il militare. Lui: "Con quei soldi compriamo telecamere"

Luciano Masini è un uomo provato. Ma sente la vicinanza di tantissime persone. Nelle parole e nei fatti. Lo dimostra la raccolta fondi avviata a Verucchio per aiutare il comandante dei carabinieri, indagato dopo i fatti di Capodanno, nelle spese legali. In una settimana sono già arrivate oltre 1.700 donazioni e sono stati raccolti circa 46mila euro: oltre 42mila tramite la piattaforma Gofundme, il resto tramite bonifici. Laa favore del carabiniere che ha sparato e ucciso Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno ha accoltellato 4 persone, "andrà avanti", assicurano dall’associazione dei commercianti ’ViVilla’ di Villa Verucchio. Ma intanto domani ci sarà la consegna di una parte deifin qui raccolti. Non a Masini, ma alle famiglie delle persone accoltellate da Sitta la sera del 31.