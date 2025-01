Laspunta.it - Cisterna, definita la pianta organica delle farmacie

Ridefinire la perimetrazionesedi farmaceutiche sul territorio per garantire a tutti i cittadini, sia residenti nelle zone centrali della città che nelle aree più periferiche, un servizio capillare e a portata di mano. Questo l’obiettivo che si è dato il Comune diapprovando laper l’anno 2024, atto che era fermo dal 2016: la delibera approvata dalla Giunta comunale, che è stata inviata alla Regione Lazio, ha confermato le 11 sedi già istituite, di cui 4 sedi rurali già istituite ovvero la quinta, la ottava, la decima e la undicesima predisponendo una migliore distribuzioneattività. Tra queste ultime, solo la undicesima è ancora da assegnare.La delibera definisce compiutamente i perimetri11disecondo il criterio urbanistico o dell’assetto, evidenziando analiticamente il nomestrade di delimitazione in modo che l’intero territorio comunale sia suddiviso fra le diverse sedi e che ogni punto del territorio afferisca ad una sola sede, onde assicurare la capillarità del servizio su tutto il territorio comunale anche in zone disagiate.