Cinque donne per la storia di Napoli, ciclo di incontri alle Gallerie d’Italia

Leggi su Ildenaro.it

rie, museo di Intesa Sanpaolo, si apre martedì 14 gennaioore 17 il nuovodi appuntamentiper ladi, dedicatoche seppero guadagnarsi un ruolo di primo piano nel secolo in cui sono vissute e hanno operato.L’iniziativa, alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di far conoscere a un pubblico più vasto il programma di ricerche sviluppato negli ultimi trent’anni che ha migliorato le conoscenze sullenell’età moderna e contemporanea nonché sullo spazio centrale che molte di loro ebbero nel campo del mecenatismo delle arti, della vita politica e culturale di, anche in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della città.Il primo incontro in programma martedì 14 gennaio è dedicato a Pupella Maggio (, 24 aprile 1910 – Roma, 8 dicembre 1999), grande protagonista del teatro partenopeo.