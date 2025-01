Tpi.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ormai non si nascondo più: insieme al concerto di Max Pezzali

Leggi su Tpi.it

aldi Maxhanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole così come dimostra la foto che li ritraea Maxal termine delche il cantante ha tenuto al forum di Assago di Milano.A postare la foto sul suo profilo Instagram è stata Debora Pelamatti, moglie di Mazche ha proposto una gallery di ospiti celebri che hanno partecipato al live del marito, tra cui per l’appunto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Debora Pelamatti (@deborapelamatti)Nonostante l’amore tra i due siadi dominio pubblico, è la prima volta che i due appaionosui social: l’influencer, infatti, non ha ancora “ufficializzato” la sua storia d’amore sui suoi social anche se ha più volte ribadito che è un periodo felice della sua vita.